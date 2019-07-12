Москва, 12 июля, 2019, 19:33 — ИА Регнум. Власти Москвы предупреждают организаторов запланированной на воскресенье «встречи с кандидатами в депутаты в Мосгордуму» об ответственности за участие в несанкционированной акции.

Дарья Антонова ИА REGNUM Избирательные ящики

Василия Олейника «Интерфакс». «В социальных сетях распространяется информация о проведении в воскресенье 14 июля группой кандидатов в депутаты Мосгордумы «встречи с избирателями в центре Москвы», — цитирует в пятницу, 12 июля, слова заместителя главы столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции«Интерфакс».

По его словам, анализ информации о мероприятии «показывает, что оно предполагает массовое присутствие граждан в определенном месте для публичного выражения общественного мнения по поводу проблем общественно политического характера и подпадает под нормы федерального закона о собраниях и митингах».

«Лица, организующие данные публичные мероприятия, не уведомили в установленном порядке органы исполнительной власти о его проведении и не согласовали место его проведения, в связи с чем, имеет место попытка проведения несанкционированной акции под видом встречи с избирателями», — сказал Василий Олейник.

Он напомнил, что в соответствии с федеральным законом о собраниях и митингах уведомление о проведении публичного мероприятия подается в срок не более 10 и не позднее пяти дней до дня проведения публичного мероприятия, а «указанный срок организаторами публичного мероприятия выполнен не был».

«В связи с изложенным обращаем внимание, что мероприятие 14 июля является незаконным. Соответственно, организаторы и возможные участники могут быть привлечены к ответственности в установленном порядке», — уточнил Василий Олейник.

«Обращаем внимание организаторов, что на данный момент имеются согласованные в установленном порядке заявки на проведение публичных мероприятий с аналогичными целями на 20 и 21 июля», — добавил представитель мэрии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, выборы в Московскую городскую думу пройдут 8 сентября.

Все 45 депутатов будут избраны по одномандатным округам, голосование по партийным спискам не предусмотрено.