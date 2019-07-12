Встреча с кандидатами в МГД 14 июля вызывает вопросы у властей Москвы
Москва, 12 июля, 2019, 19:33 — ИА Регнум. Власти Москвы предупреждают организаторов запланированной на воскресенье «встречи с кандидатами в депутаты в Мосгордуму» об ответственности за участие в несанкционированной акции.
По его словам, анализ информации о мероприятии «показывает, что оно предполагает массовое присутствие граждан в определенном месте для публичного выражения общественного мнения по поводу проблем общественно политического характера и подпадает под нормы федерального закона о собраниях и митингах».
Он напомнил, что в соответствии с федеральным законом о собраниях и митингах уведомление о проведении публичного мероприятия подается в срок не более 10 и не позднее пяти дней до дня проведения публичного мероприятия, а «указанный срок организаторами публичного мероприятия выполнен не был».
Как ранее сообщало ИА REGNUM, выборы в Московскую городскую думу пройдут 8 сентября.
Все 45 депутатов будут избраны по одномандатным округам, голосование по партийным спискам не предусмотрено.