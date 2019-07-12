Москва, 12 июля, 2019, 19:35 — ИА Регнум. Законопроект о регулировании налоговой нагрузки на нефтяную отрасль и контроле цен на бензин внесла в Госдуму группа депутатов во главе с председателем комитета Госдумы по бюджету и налогам Андреем Макаровым («Единая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 12 июля.

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Речь о изменениях законодательства, необходимых для регулирования цен на бензин в связи с тем, что 1 июля 2019 года закончилось действие соглашения правительства и нефтяных компаний по заморозке цен на бензин и дизельное топливо.

Повторное обсуждение

Ранее 10 июля профильный комитет вынес на пленарное заседание Госдумы другой законопроект с налоговыми изменениями, в который ко второму чтению были внесены правительственные поправки о регулировании стоимости бензина. Однако поправки противоречили изначальной версии законопроекта из-за чего депутаты отказались голосовать за него и вернули документы в профильный комитет. Теперь же эти поправки Госдума будет рассматривать как отдельный документ.

Новый механизм

На этот раз не правительство, а депутаты предлагают изменить параметры так называемого «демпфирующего механизма», направленного на стабилизацию цен на автомобильный бензин и дизельное топливо на внутреннем рынке. Сегодня нефтезавод получает компенсацию из федерального бюджета в виде демпфирующей надбавки к обратному акцизу. Компенсация полагается, если одна тонна бензина стоит 56 тыс. рублей. Законопроект предлагает снизить планку для выплаты компенсации до 51 тыс. рублей. Таким образом, уровень компенсации нефтяникам вырастет. Как отмечал ранее замминистра финансов Илья Трунин, такие меры снизят влияние сложившихся факторов на розничные цены на бензин. Так, по расчетам авторов законопроекта, цена за литр бензина на АЗС должна составить 41 рубль.

Такие же нововведения коснутся и дизтоплива — компенсацию из госбюджета можно будет получить, если одна тонна топлива будет стоить 46 тыс. рублей (а не 50 тыс. рублей как сегодня).

Если закон будет принят, то его действие будет иметь обратную силу — новый механизм предлагается запустить с 1 июля 2019 года.

Кроме того, депутаты также предлагают установить дополнительный демпфер в размере 2 тыс. рублей на тонну, если бензин или дизтопливо реализуются на базисах поставок в Дальневосточном федеральном округе.

С 1 августа 2019 года в отношении авиационного керосина, приобретаемого эксплуатантами воздушных судов, законопроектом также предусматривается применение демпфирующего механизма.

Дополнительные расходы

При этом авторы инициативы также устанавливают, что оптовые цены реализации бензина и дизтоплива на внутреннем рынке будут ежегодно расти на 5% до 2024 года включительно.

Кроме того, отмечают они, нововведение приведет к выпадающим доходам федерального бюджета. По расчетам депутатов, они достигнут 19 млрд рублей за шесть месяцев 2019 года. Поэтому парламентарии предлагают увеличить с 1 октября 2019 года по 31 декабря 2019 года надбавку к ставке налога на добычу полезных ископаемых при добычи нефти на 150 рублей на тонну.

Акцизы на мазут

Кроме того, авторы инициативы также предлагают с 1 апреля 2020 года признать подакцизными и отнести к средним дистиллятам все темные нефтепродукты, которые сегодня не признаются подакцизными товарами. Нововведение коснется в том числе и мазута, уточняют депутаты. Такая мера позволит предотвратить оборот суррогатов средних дистиллятов под видом мазута и вакуумного газойля, отмечают они.