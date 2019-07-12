Стрит-арт-художники РФ провели фестиваль уличного искусства в Крыму
Симферополь, 12 июля, 2019, 19:15 — ИА Регнум. В пятницу, 12 июля в Судаке в рамках форума молодых деятелей культуры и искусств «Таврида 5.0» прошел стрит-фест Cube of fame. В нем приняли участие 30 современных художников из разных регионов страны.
Местом для рисования граффити стали 8 специальных кубов в городском саду — одном из наиболее посещаемых местными жителями и туристами мест.
Художник, куратор одной из профессиональных школ форума Александр Милицин поделился своим мнением: «Я считаю, что главная идея фестиваля — показать городу, что стрит-арт — не вандализм, а современное искусство. Это своеобразная рефлексия для города с единственной целью — преобразить пространство вокруг и показать, что такое уличный арт. Я уверен, что у нас это получилось».
Напомним, Таврида стрит-фест Cube of fame прошел в рамках девятой смены «Контемпорари-арт. Между прошлым и будущим» форума «Таврида 5.0».
Ее участники — более 400 кураторов, продюсеров, художников, скульпторов, теоретиков, арт-критиков и реставраторов из 85 регионов России.