Симферополь, 12 июля, 2019, 19:15 — ИА Регнум. В пятницу, 12 июля в Судаке в рамках форума молодых деятелей культуры и искусств «Таврида 5.0» прошел стрит-фест Cube of fame. В нем приняли участие 30 современных художников из разных регионов страны.

Пресс-служба Форума молодых деятелей культуры и искусств «Таврида 5.0» Фестиваль уличного искусства в Судаке

Местом для рисования граффити стали 8 специальных кубов в городском саду — одном из наиболее посещаемых местными жителями и туристами мест.

«Я положительно отношусь к уличному искусству. Оно преображает город, и граффити выглядят намного лучше рекламных объявлений, наклеенных повсюду. Зимой Судак снова посереет, но зато останется летнее настроение, когда мы будем смотреть на эти уличные картины» — рассказала жительница Судака Елена Мамченкова.

Художник, куратор одной из профессиональных школ форума Александр Милицин поделился своим мнением: «Я считаю, что главная идея фестиваля — показать городу, что стрит-арт — не вандализм, а современное искусство. Это своеобразная рефлексия для города с единственной целью — преобразить пространство вокруг и показать, что такое уличный арт. Я уверен, что у нас это получилось».

«Мой рисунок выполнен в гипертрофированном стиле, он наиболее близок мне и интересен. Заниматься уличным искусством должны компетентные профессионалы, в этом случае не возникнет отторжения у жителей», — поделился своим мнением участник форума, художник Андрей Кожуро из Краснодарского края.

«Я нарисовал граффити в классическом проявлении. Шрифт в абстрактной форме, читабельность которого отсутствует как таковая. Это цветовая абстракция, которая передает настроение. Через такие буквы я выражаю свои эмоции. И я рад, что жители Судака смогут увидеть мое творчество», — рассказал о своей работе участник форума, художник Савелий Морозов.

Напомним, Таврида стрит-фест Cube of fame прошел в рамках девятой смены «Контемпорари-арт. Между прошлым и будущим» форума «Таврида 5.0».

Ее участники — более 400 кураторов, продюсеров, художников, скульпторов, теоретиков, арт-критиков и реставраторов из 85 регионов России.