Калуга, 12 июля, 2019, 18:54 — ИА Регнум. В Калуге в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности прекращено уголовное дело, возбужденное в отношении индивидуального предпринимателя за уклонение от уплаты налога на добавленную стоимость. При этом, как сообщила 12 июля корреспонденту ИА REGNUM старший помощник прокурора Калужской области Искрина Лепёхина, районный суд вынес решение о взыскании с индивидуального предпринимателя ущерба, причиненного государству налоговым преступлением, в сумме более 11 миллионов рублей.

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Не согласившись с решением суда, ответчик обжаловал его в Калужском областном суде. Представитель региональной прокуратуры принял участие в рассмотрении апелляционной жалобы. Апелляционная инстанция не нашла оснований для отмены решения суда первой инстанции.

В итоге определением судебной коллегии по гражданским делам Калужского областного суда апелляционная жалоба оставлена без удовлетворения. Решение районного суда по иску городского прокурора вступило в законную силу.