Брянск, 12 июля, 2019, 16:56 — ИА Регнум. Льготы на оплату транспортного налога будут предоставлены многодетным семьям, проживающим в Брянской области. Как сообщила 12 июля в пресс-службе регионального законодательного органа, соответствующую законодательную инициативу комитета по бюджету, налогам и экономической политике поддержали депутаты Брянской облдумы.

Дарья Антонова ИА REGNUM День семьи, любви и верности

Изменения внесут в областной Закон «О транспортном налоге». Льгота будет действовать для тех многодетных семей, где одному из родителей принадлежит транспортное средство (автомобиль, мотоцикл, мотороллер, автобус, трактор) с мощностью двигателя до 200 лошадиных сил.

По данным пресс-службы Брянской областной думы в регионе проживает почти 12 тысяч многодетных семей. Введение льготы позволит повысить уровень их социальной защищённости.