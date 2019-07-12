Село Тербуны, Липецкая область, 12 июля, 2019, 16:23 — ИА Регнум. В Липецкой области Тербунская межрайонная больница получит новое оборудование. Об этом рассказал врио губернатора Игорь Артамонов в ходе своего рабочего визита в Тербунский район.

Admlip.ru Тербунская межрайонная больница

Рабочая поездка руководителя области началась с визита в межрайонную больницу. В больнице действуют хирургический, травматологический, гинекологический и офтальмологический центры, работает четыре стационарных отделения. В распоряжении врачей есть передвижной медицинский комплекс, благодаря которому помощь оказывается в сёлах с численностью населения менее 100 человек. Игорь Артамонов отметил, что по оснащению тербунская больница выгодно отличается от многих других районных медучреждений.

«Оснащена больница достаточно хорошо. Но чтобы решить проблемы, существующие сегодня в сфере здравоохранения, этого не достаточно. Поэтому поставки нового медицинского оборудования продолжатся», — сказал врио главы региона.

В ближайшее время в больницу поступят ЭКГ-аппараты, маммограф, холтеровский монитор, колоноскоп и стоматологическая установка. Также в 2019 году в медучреждении будет установлена новая газовая котельная, которая позволит улучшить систему отопления больницы и снизить при этом затраты.

Врачи озвучили Игорю Артамонову проблемы, с которыми сталкивается учреждение. В частности, медперсонал озабочен дефицитом кадров. В Тербунском районе превышен среднеобластной показатель по числу онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний. При этом в местной поликлинике нет ни онколога, ни кардиолога. Главе района поручено уделить внимание развитию целевого обучения медиков и рассмотреть возможность открытия в райцентре профильных медицинских классов.

От акушера-гинеколога поступило предложение изменить условия единовременной выплаты молодым матерям в возрасте от 18 до 24 лет, родившим первого ребёнка. Мера поддержки действует в регионе с 1 января 2019 года и, по словам врачей, статистика показывает, что желающих родить первенца в этом возрасте не много. По мнению тербунских медиков, необходимо убрать возрастное ограничение. Игорь Артамонов дал поручение начальнику регионального управления здравоохранения Юрию Шуршукову проанализировать и по необходимости изменить программу.