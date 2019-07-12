Ставрополь, 12 июля, 2019, 15:47 — ИА Регнум. Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев, а также ряд членов правительства, находятся с рабочей поездкой в Ставропольском крае 12 июля. В поездке премьер-министра сопровождают полпред президента в СКФО Александр Матовников и губернатор Владимир Владимиров, сообщила пресс-служба главы края.

Пресс-служба губернатора Ставропольского края Дмитрий Медведев прибыл в Ставрополь

В программе поездки — посещение объектов комплексной застройки, учреждений социальной сферы Ставрополя. Также Дмитрий Медведев проведёт совещание по вопросам строительства объектов в рамках реализации национальных проектов.

Известно, что делегация уже посетила площадь Святого князя Владимира, где находится самый большой в СКФО светомузыкальный фонтан, построенный в рамках программы «Комфортная городская среда», а также музейно-выставочный комплекс «Россия — Моя история». Также планируется, что делегация посетит готовящуюся к открытию среднюю образовательную школу № 50 на 1550 мест.