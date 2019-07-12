София, 12 июля, 2019, 15:41 — ИА Регнум. Правительство Болгарии одобрило подписание договора с США по закупке восьми американских истребителей F-16, которые должны заменить самолёты МиГ-29 советского/российского производства, находящиеся в настоящее время на вооружении ВВС республики. Об этом сообщил на пресс-конференции министр обороны Болгарии Красимир Каракачанов.

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По его словам, общая сумма контракта составит $1,256 млрд. София закупит шесть одноместных и два двухместных самолёта. Кроме этого, будут подписаны отдельные соглашения о закупке ракет воздух-воздух и других боеприпасов к истребителям, приобретении сопутствующей системы наблюдения и управления, а также договоры на обучение лётчиков и наземного персонала.

В дополнение к этому сделка предусматривает открытие на территории Болгарии завода по ремонту узлов самолётов F-16, а также содействие Болгарии со стороны США в разработке беспилотных летательных аппаратов.

Предполагается, что поставки всей продукции будут осуществлены поэтапно и завершены не позднее 2023 года.

Одобренный правительством Болгарии проект закона о ратификации договора теперь должен быть рассмотрен парламентской комиссией по обороне, а затем на пленарном заседании Народного собрания.

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