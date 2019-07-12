Ярославль, 12 июля, 2019, 15:11 — ИА Регнум. Красноперекопский суд Ярославля вынес приговор водителю автомобиля «Тойота Rav-4», который 23 ноября 2018 года на Московском проспекте въехал в группу пешеходов на пешеходном переходе. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Автомобиль двигался на красный свет. В результате аварии пострадали две девочки 2002 и 2003 года рождения и две девушки 1998 и 1999 годов рождения, двое из них получили серьезные травмы.

Инспекторам ГИБДД водитель объяснил, что уснул за рулем. Однако позже экспертиза установила, что мужчина находился в состоянии наркотического опьянения.

В итоге суд приговорил водителя к 1 году 3 месяцам лишения свободы в колонии-поселении, кроме того, он должен будет выплатить двум пострадавшим 450 и 480 тысяч рублей.