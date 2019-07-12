Гонконг, Китай, 12 июля, 2019, 14:57 — ИА Регнум. Южнокорейская компания Kakao Friends Corporation открывает свой pop-up магазин в Гонконге. Об этом сообщает Maeil Business Newspaper со ссылкой на представителей компании.

Kakao Friends

По их словам, представители компании открыли свой pop-up магазин на четвертом этаже торгового комплекса Langham Place, расположенного в округе Яучиммон. Известно, что торговая точка компании будет работать вплоть до 1 сентября 2019 года.

Langham Place — является одним из самых популярных торговых центров Гонконга с проходимостью более 350 тыс. человек в выходные дни.

«Гонконг привлекает туристов и бизнесменов со всего мира, — сообщили представители компании. — Интерес к персонажам Kakao Friends быстро растет, поэтому мы надеемся, что данный магазин окажет большое влияние на компанию в целом».

Известно, что в 2018 году представители компании приняли участие в международном параде на Китайский Новый год в Гонконге (International Chinese New Year Night Parade) и провели промоакцию в магазине у дома Circle K.

Pop-up магазины — временные торговые точки, которые открываются на небольшой срок — от нескольких дней до нескольких месяцев.