Санкт-Петербург, 12 июля, 2019, 14:51 — ИА Регнум. Новейший морской тральщик — корабль противоминной обороны (ПМО) проекта 12 700 («Александрит») для ВМФ России — заложили в пятницу, 12 июля, на Средне-Невском судостроительном заводе (СНСЗ, входит в ОСК) в Санкт-Петербурге.

Snsz.ru Цех СНСЗ

Ему присвоено имя «Анатолий Шлемов», в честь вице-адмирала Анатолия Федоровича Шлемова.

Корабль станет седьмом тральщиком проекта 12 700, заложенным на петербургском заводе.

Головной корабль проекта 12 700 — «Александр Обухов» — был передан ВМФ России в 2016 году. В конце 2018 года передан военному флоту России второй (первый серийный) корабль проекта 12 700 — «Иван Антонов».

Как сообщало ИА REGNUM, 30 мая 2019 года состоялась торжественная церемония спуска на воду корабля «Владимир Емельянов» проекта 12 700.

В настоящее время в эллингах Средне-Невского судостроительного завода строятся еще три таких корабля — «Георгий Курбатов», «Яков Баляев» и «Пётр Ильичёв».

«Мы надеемся, что все корабли, и «Шлемов», и все остальные, будут построены с таким же высочайшим качеством и позволят флоту решать те задачи, которые перед ним поставлены», — цитирует ТАСС слова заместителя главнокомандующего ВМФ по вооружениям вице-адмирала Игоря Мухаметшина.

В свою очередь, курирующий оборонку вице-премьер правительства РФ Юрий Борисов отметил, что корабли противоминной обороны проекта 12 700 будут поставлены всем российским военным флотам.

«Дефицит очень большой, особенно на Тихом океане. Мы давно не строили такие суда», — сказал вице-премьер.

Корабли данного типа предназначены для борьбы с морскими минами, которые они могут обнаруживать как в воде, так и в морском грунте, не входя в зону поражения мины. Для уничтожения мин корабли могут применять различные виды тралов, а также телеуправляемые и автономные необитаемые подводные аппараты.

Стеклопластиковый корпус корабля проекта 12 700 значительно легче по сравнению с металлическим, при этом прочнее. Срок его службы практически неограничен. Кроме того, такой корпус для тральщика более безопасен при разминировании.

Корабли ПМО нового поколения, по планам ВМФ, будут составлять основу минно-тральных сил России. ВМФ рассчитывает получить до 40 таких кораблей.

Проект 12 700 разработан ЦМКБ «Алмаз». Водоизмещение корабля 890 тонн, длина — 62 метра, ширина — 10 метров, скорость хода — 16 узлов, экипаж — 44 человека.