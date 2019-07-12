Калуга, 12 июля, 2019, 13:59 — ИА Регнум. Депутаты калужского областного парламента приняли решение о подготовке обращения в правительство РФ с предложением ввести обязательное прохождение тестирования учащихся на употребление наркотических средств. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе законодательного собрания Калужской области, 11 июля на заседании комиссии по молодёжной политике первый заместитель председателя областного парламента Александр Ефремов заявил о неэффективности существующего метода социально-психологического тестирования, который является добровольным и предполагает заполнение анкет.

Zskaluga.ru Депутаты обсудили вопросы обязательного тестирования учащихся на употребление наркотических средств.

По его мнению, необходимо введение обязательного физиологического тестирования на употребление психоактивных веществ в образовательных организациях. Оно также будет играть и профилактическую роль, поскольку все учащиеся будут знать, что не смогут избежать обследования.

По информации главного врача калужского областного наркологического диспансера Игоря Горбачёва, тестирование учащихся на употребление наркотически средств проводится в регионе с 2009 года в соответствии с распоряжением губернатора области. Изначально этот процесс был сопряжён со многими сложностями. В 2009 и 2010 годах было протестировано порядка трёх тысяч учащихся. Однако возникали вопросы и у родителей, и у учителей. Максимальное количество случаев выявленных фактов употребления наркотиков было отмечено в 2013—2014 учебном году — 36 человек.

В 2018—2019 учебном году в общеобразовательных организациях области было протестировано 13 тыс. 448 человек. Обнаружены два человека, принимавшие наркотики. Молодых людей, не принявших участие в осмотре по различным объективным причинам, было около 15% от общего количества тестируемых, а 1% учащихся отказался проходить обследование.