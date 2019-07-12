Санкт-Петербург, 12 июля, 2019, 13:33 — ИА Регнум. На Невском проспекте Петербурга может появиться ограждение, разделяющее проезжую часть и тротуар. О таких планах депутату Заксобрания Петербурга Надежде Тихоновой («Справедливая Россия») рассказали общественные активисты, услышавшие их от чиновников во время одного из совещаний на базе комитета по градостроительству и архитектуре.

Дарья Драй ИА REGNUM Невский проспект

Возможная установка ограждения якобы мотивируется заботой о безопасности граждан на фоне интенсивного движения автотранспорта по Невскому проспекту.

Депутат обратилась в городской комитет по развитию транспортной инфраструктуры и в Управление ГИБДД ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти с просьбой подтвердить или опровергнуть информацию о планах по установке забора на Невском проспекте, а также проинформировать, где и когда планируется обсуждение этой темы.

Как сообщили 12 июля в пресс-службе парламентария, Надежда Тихонова считает, что решения такого рода могут приниматься только в открытом обсуждении с петербуржцами, профессиональным сообществом и депутатами Заксобрания.

«Планы по возведению заборов на исторических петербургских магистралях вызывают тревогу и озабоченность жителей Санкт-Петербурга и профессионального сообщества на предмет их обоснованности», — заявила Тихонова.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала 2019 года на Невском проспекте произошло несколько серьезных ДТП, в ходе которых пострадали не только водители и пассажиры автомобилей, но и пешеходы.

Наиболее тяжелое ДТП такого рода произошло ночь на 24 февраля. Водитель за рулем BMW вылетел на тротуар, где насмерть сбил двоих туристов и травмировал еще троих человек. Мужчина находился в состоянии наркотического опьянения, он арестован на время следствия.

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18 апреля пешеходы на углу Невского и набережной Фонтанки были сбиты после столкновения двух автомобилей. После удара один автомобиль отбросило в людей, стоявших на светофоре. Одного мужчину выбросило в реку Фонтанка. Он был поднят из воды прогулочным катером. Всего пострадали четыре человека, трое попали в больницу.

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По мнению Надежды Тихоновой, вместо ограждений, которые изуродуют центр Петербурга, нужно добиваться снижения скорости движения транспортных потоков с помощью дорожных знаков и камер видеонаблюдения, создания искусственных неровностей и выделенных полос для общественного транспорта.