Санта-Моника, США, 12 июля, 2019, 13:28 — ИА Регнум. Компания по продаже классических автомобилей Gooding&Company выставит на аукцион кабриолет Ferrari 250 GT первой серии. Об этом сообщается на официальном сайте аукционного дома.

Goodingco.com Кабриолет Ferrari 250 GT первой серии

Этот экземпляр, выпущенный в 1958 году, один из 40, которые итальянский автопроизводитель построил за всю историю модели 250 GT Series I Cabriolet. Выставленную на продажу модель доработало ателье Pininfarina. Дизайнеры освежили авто закрытыми фарами, новыми боковыми воздуховодами и бампером.

Кузов раритетной модели имеет цвет черного глянца. Также он украшен множеством хромированных элементов. Интерьер Ferrari полностью отделан кожей зеленого цвета. В таком же цвете выполнены коврики.

Сообщается, что владельцем данной машины был итальянский принц Алессандро Русполи.

Ferrari 250 GT занимала первые места на конкурсе Элегантности в Пеббл-Бич, в Ньюпорте и в Санта-Барбаре. В 1996 году авто стало лучшим на конкурсе FCA Vintage Concours.

Специалисты ожидают, что машина будет продана по цене от 7 до 8 млн долларов.

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