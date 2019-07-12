Барнаул, 12 июля, 2019, 13:11 — ИА Регнум. Участники межрегиональной экспедиции «Западный фронт — 5», куда вошли алтайские поисковые отряды «Поиск» и «Русич», работают сейчас возле деревни Цветовка Барятинского района Калужской области. Как сообщила сегодня, 12 июля, корреспонденту ИА REGNUM пресс-секретарь КГАУ «Краевой дворец молодёжи» Оксана Какаева, поисковикам удалось поднять останки 73 бойцов Рабоче-Крестьянской Красной армии, из них останки восьми красноармейцев найдены и подняты поисковиками отряда «Поиск». Вместе с останками одного советского солдата была обнаружена именная ложка с надписью «Комков».

КГАУ «Краевой дворец молодёжи» Участники межрегиональной экспедиции «Западный фронт – 5»

КГАУ «Краевой дворец молодёжи» Именная ложка с надписью «Комков», обнаруженная поисковиками близ деревни Цветовка Калужской области

Напомним, в рамках поисковой экспедиции прорабатываются несколько участков у высоты 269,8 Зайцева гора на предмет обнаружения останков советских солдат, погибших при боевых действиях в данном районе. В 1942—1943 годах оборонительные бои за эту высоту вела 50-я армия Западного фронта, в состав которой входила алтайская 298-я стрелковая дивизия.

«Наши ребята работают на так называемом «утятнике». Это место когда-то было озером, затем здесь стало болотом, теперь лес. В последний раз здесь велись работы в 2015 году. В последующие годы пройти туда не было возможности. Стояла вода. Сухая весна в этом году позволила возобновить поисковые работы», — поделилась руководитель поискового отряда «Поиск» Елена Булычева.

КГАУ «Краевой дворец молодёжи» Алтайские поисковики

Как уже сообщало ИА REGNUM, 17 июля поисковые отряды «Поиск» и «Русич» возвращаются в Алтайский край. Участие алтайских поисковых отрядов в межрегиональной поисковой экспедиции «Западный фронт — 5», куда вошли более 250 добровольцев 30 поисковых отрядов из 20 российских регионов, организована при содействии управления молодежной политики и реализации программ общественного развития Алтайского края с привлечением средств ведомственной целевой программы «Молодёжь Алтая».