Москва, 12 июля, 2019, 12:33 — ИА Регнум. Станцию МЦК «Стрешнево» соединили с платформой «Ленин­градская» Рижского направления Московских железных дорог (МЖД). Новый переход между остановками общественного транспорта 12 июля открыли мэр Москвы Сергей Собянин и председатель правления ОАО РЖД Олег Белозеров, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Переход между станцией «Стрешнево» и платформы «Ленин­градская»

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Собянин

«Вместе с коллегами из Российских железных дорог мы продолжаем большую работу по интеграции МЦК с радиальными направлениями железной дороги. Сегодня открываем северный терминал ТПУ «Стрешнево». Это крытый надземный пешеход­ный переход, по которому пассажиры смогут перейти со станции МЦК «Стрешнево» на платформу «Ленинградская» Рижского направления МЖД. Платформа «Ленинградская» является одной из станций будущего МЦД-2 «Нахабино — Подольск», который планируется запустить в конце этого года. Так что комфортная пересадка в тёплом контуре повысит привлекательность нового наземного метро», — рассказал Собянин.

Интеграция станций МЦК и МЖД позволит пассажирам выбирать более быстрый и оптимальный маршрут поездки с пересадкой на МЦК вместо пересадок на станции метро «Тушинская», «Дмитровская» и «Рижская».

»Это серьезно меняет транспортную логистику, снимает нагрузку с метро, более равномерно распределяет пассажиропоток. Из девяти транспортно-пересадочных узлов пять уже построено. Три будет достроено в этом году и последний — в следующем году», — сказал Собянин.

В свою очередь, Белозеров отметил, что именно в Москве компания впервые применяет новые разработки.

Дарья Антонова ИА REGNUM Олег Белозёров

«Мы здесь укладываем и принимаем новые технологии, например бесстыковой путь, практически все, что здесь применяется, должно снизить шумовую нагрузку. И все это мы делаем вместе с Москвой. Важно обеспечить транспортную доступность для каждого жителя Москвы, но и чтобы жители не чувствовали шумовые нагрузки. Здесь, в Москве, мы демонстрируем новое лицо железных дорог», — сказал Белозёров.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве появится новая трамвайная линия через районы Бирюлёво Западное и Восточное.