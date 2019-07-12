Вашингтон, 12 июля, 2019, 12:15 — ИА Регнум. Палата представителей США (нижняя палата Конгресса США) одобрила инициативу конгрессмена Брэда Шермана о внесении законодательной поправки, согласно которой Соединенным Штатам запрещается предоставлять Азербайджану военную технику, которая может быть использована Баку для уничтожения гражданских самолетов, прибывающих или отбывающих из аэропорта Степанакерта.

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Аэропорт Степанакерта

Как сообщает «Голос Америки», за законодательную инициативу проголосовали 234 конгрессмена, против — 195. Инициативе содействовали конгрессмены Френк Палоуне, Джеки Спиер и Адам Шиф.

«После принятия этой поправки президент США должен заверить Конгресс, что какой-либо продукт военного назначения, предоставляемый Азербайджану, не может представлять угрозу для гражданской авиации»
Конгрессмен Брэд Шерман

Палата представителей США приняла также многопартийную резолюцию конгрессмена Джуди Чу об имплементации мер по снижению напряженности в зоне карабахского конфликта. Резолюция предусматривает для снижения напряженности в зоне карабахского конфликта установить огнелокационные системы, отвести снайперов и тяжелую технику с передовой карабахо-азербайджанских войск, увеличить число наблюдателей. Документ должен быть включен в Национальный оборонительный акт США на 2020 фискальный год.

Принятие Палатой представителей США поправки в закон «О бюджетных выделениях на национальную оборону» приветствовало МИД Нагорно-Карабахской Республики.

В заявлении говорится, что Нагорный Карабах многократно подчеркивал важность создания условий для продолжения мирного процесса и выступал с конструктивными инициативами по реализации мероприятий для укрепления доверия.

«В качестве последнего примера можно привести готовность официального Степанакерта предоставить международным посредника данные с систем видеоконтроля о ситуации на границе. Более того, эта система постоянного мониторинга на линии соприкосновения может стать составляющей частью международного механизма по контролю за укреплением режима прекращения огня. К сожалению, азербайджанская сторона последовательно отвергает, как предложения арцахской стороны, так и посредников, в том числе инициативу конгрессменов Эда Ройса и Элиота Энгеля. Надеемся, что поправка, предложенная Джуди Чу, станет стимулом для реализации инициативы «Ройса-Энгеля».
МИД Нагорно-Карабахской Республики