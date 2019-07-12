Новокузнецк, Кемеровская область, 12 июля, 2019, 11:32 — ИА Регнум. Фонд развития Детско-юношеского центра «Орион» в содружестве с Детским и молодёжным телевидением ID-MEDIA из Новокузнецка реализуют проект «Экология в мультфильмах». Как пояснили корреспонденту ИА REGNUM в Сибирской генерирующей компании (СГК), которая вместе с УК «Сибирская Горно-Металлургическая компания» оказывает финансовую поддержку юным аниматорам, команда педагогов детского и молодёжного телевидения решила с помощью мультфильмов рассказать детям о сортировке мусора, экономии воды и других важных экологических темах.

СГК Проект «Экология в мультфильмах»

СГК «Знания помогут сохранить Землю и расскажут, как это правильно сделать. В процессе создания роликов участвуют и сами дети. На мастер-классах юные экологи-мультипликаторы уже познакомились с технологией создания мультипликационных фильмов и активно включились в творческий процесс».

Первый мультфильм ребята уже разместили на странице Академии молодёжного телевидения ID-MEDIA в группе ВКонтакте. Короткий 40-секундный анимационный ролик называется «Берегите птиц». По признанию авторов, делать мультфильмы гораздо интереснее, чем просто смотреть. А в компании сверстников — ещё и весело.

Напомним, проект «Экология в мультфильмах» стал победителем в областном конкурсе на консолидированный бюджет в номинации «Энергия молодых», который администрирует Ресурсный центр поддержки общественных инициатив (Кемерово). Сибирская генерирующая компания уже более десяти лет выступает генеральным спонсором и грантодателем молодежной номинации конкурса.