Ярославль, 12 июля, 2019, 11:05 — ИА Регнум. В Ярославском районе Ярославском области власти планируют строительство новых социальных объектов. Об этом заявил во время встречи с общественностью района 11 июля губернатор области Дмитрий Миронов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве Ярославской области.

Yarregion.ru Встреча с общественностью Ярославского района

«Ярославский район показывает стабильную динамику по всем направлениям социально-экономического развития и занимает первое место по строительству жилья. Именно поэтому появление новых социальных объектов в районе становится задачей номер один, — сказал Дмитрий Миронов.

Сейчас идет проектирование детского сада на 220 мест в Карачихе, детского сада с ясельными группами на 90 мест в Кузнечихе, школы на 1100 мест в Красном Бору. По словам губернатора, еще одна школа на 350 учеников может появится в поселке Заволжье. Она вошла в заявку региона на участие в 2020 году в федеральном проекте «Жилье».

На встрече губернатор поддержал инициативу жителей о строительстве в поселке Красные Ткачи физкультурно-оздоровительного комплекса. Его планируется включить в заявку на финансирование в рамках национального проекта «Демография».

На встрече с губернатором жители задавали вопросы, касающиеся обеспечения инфраструктуры земельных участков, выделенных многодетным семьям, подключения к Интернету социально значимых объектов, борьбы с борщевиком и другие.