Обнинск, Калужская область, 12 июля, 2019, 10:56 — ИА Регнум. В Калужской области на площадке «Спецавтохозяйство Обнинск» за пять лет было обработано порядка 300 тыс. тонн твердых коммунальных отходов, сообщили 12 июля корреспонденту ИА REGNUM в администрации города.

Admobninsk.ru В Обнинске начали собирать и сдавать стекло для вторичной переработки.

В 2019 году в Обнинске начали собирать и сдавать стекло для вторичной переработки. Опасные отходы направляются на специализированное предприятие «Регион-Центр-Экология» в Калуге для обезвреживания и утилизации. Предприятие приступило к монтажу сортировочного комплекса, усилив его мощность в три раза.

В ближайшие три года организация планирует ввести в эксплуатацию комплекс по производству альтернативного топлива, запустить котельную, работающую на его основе. Также планируется строительство снегоплавильной установки для утилизации снега, вывозимого из Обнинска.

На территории Калужской области ежегодно образуется более 500 тысяч тонн отходов, из которых только 5% проходит вторичную переработку. Такой объем вторсырья недостаточен для формирования комплексной системы обращения с отходами в соответствии с современными требованиями.

По мнению губернатора области Анатолия Артамонова, развитие системы обращения с отходами невозможно без системных преобразований на существующих предприятиях. И начать необходимо с наведения порядка на производственных площадях.

«Должна быть идеальная чистота. Современные технологии позволяют этого добиться. На территории области будут работать только те заводы, которые соблюдают современные экологические стандарты», — считает калужский губернатор.