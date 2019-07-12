Гавана, 12 июля, 2019, 10:35 — ИА Регнум. Население Кубы «обречено на новый период голода, подобный имевшему место в 90-е годы прошлого века», предупреждает доклад Кубинского центра наблюдения за правами человека (OCDH), ставший известным в начале этой недели, 8 июля.

(сс) Pedro Szekely Кубинцы

Документ концентрируется прежде всего на нарушении экономических, трудовых, социальных и культурных прав человека на острове в первую половину 2019 года, когда была принята новая конституция, укрепляющая диктатуру, сообщает испанское издание ABC. Доклад также содержит утверждение, что экономическая автономия гражданского населения Кубы продолжит сокращаться, пока не достигнет минимума, а показатели уровня нищеты режим не публикует.

Сам Рауль Кастро, по-прежнему занимающий пост первого секретаря Коммунистической партии Кубы, признал в апреле, что ситуация в ближайшие месяцы может усугубиться. Он отметил, что «о возвращении к критической фазе Особого периода 90-х годов речь не идет», однако призвал кубинцев быть готовыми к худшему варианту развития событий.

В OCDH напомнили, что нехватка продовольствия на Кубе «носит эндемический характер» с 1991 года, и указали: новые нормы узаконивают удушение частного и кооперативного производителя в сельских районах. В середине прошлого года нехватка продуктов питания начала увеличиваться, и в поставке товаров первой необходимости, таких как масло, пшеничная мука, рис, свинина и производные от нее продукты, курица, яйца и т. д., возникли перебои. Распределение этих продуктов стало регулироваться, что вызвало «продовольственную тревогу» среди местных жителей, уточняют наблюдатели.

При этом у кубинцев практически нет доступа к рыбе и морепродуктам, хотя они живут на острове. Проект закона о рыбалке, представленный в марте этого года в парламенте, сводится к регулированию деятельности частных рыбаков, в то время как государственный рыболовецкий флот с 90-х годов прошлого века прекратил свое существование, указано в докладе.

Такое положение дел порождает протесты, но они «подавляются и замалчиваются в официальной прессе». Между тем на улицах выстраиваются бесконечные очереди, в которых порой нужно стоять по три часа, чтобы раздобыть хоть какую-нибудь еду.

«Обреченное столкнуться с новым периодом голода, правительство не оказывает содействия производству продуктов питания. Вместо этого его юридические нормы идут вразрез с жизненно важными потребностями гражданского населения», — подчеркивает наблюдательная организация.

Печально известная продовольственная книжка, введенная в 1963 году, позволяет получить лишь некоторые базовые товары на 10 дней, а оставшуюся часть месяца кубинцам приходится приобретать продовольствие и средства личной гигиены по рыночным ценам, причем поставки этой продукции носят нестабильный характер.