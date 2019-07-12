Киев, 12 июля, 2019, 10:19 — ИА Регнум. Генеральная прокуратура России признала нежелательной канадскую организацию «Всемирный конгресс украинцев», отметив, что ее деятельность угрожает «основам конституционного строя и безопасности». В МИД Украины в пятницу, 12 июля, выразили «решительный протест» этим «дерзким нарушениям фундаментальных прав человека» и заявили, что такие действия России свидетельствуют «о неизменности репрессивной политики РФ, направленной на ликвидацию общественных организаций украинского меньшинства».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Межа

Разумеется, нельзя даже представить, чтобы на территории современной Украины могла бы действовать какая-либо аналогичная российская организация. После 2014 года комментарии про «фундаментальные права» из уст любителей майдана заведомо циничны и лживы. Но проблема даже не в этом. «Нежелательна» деятельность «Всемирного конгресса украинцев» в первую очередь для самих же граждан Украины.

Сайт основанной в Канаде украинскими националистами организации по умолчанию открывается в англоязычной версии, второй и последний представленный язык — украинский, русский, на котором говорит большинство граждан Украины, отсутствует. В числе основных актуальных «тем» на самом видном месте представлен «Голодомор». На первом месте в списке партнеров — Атлантический совет, аналитический центр НАТО. В новостях и прочих материалах сайта — «агрессия Кремля», «Голодомор» и «поддержка атлантических партнеров» (знаменитое «весь мир с нами»).

Нигде не видны упоминания о том, что на Украине продолжается война. Незаметны протесты против деятельности власти, которая своей ложью и коррупцией погружает страну в нищету. Ничего на сайте «правозащитной организации» не сказано про тоталитарную атмосферу одного правильного мнения. Невозможно найти никаких комментариев по поводу унизительного явления многомиллионного гастарбайтерства, вследствие которого целый народ превращают в группу приезжих мойщиков туалетов и сборщиков клубники.

Реальность, таким образом, полностью игнорируется, и рисуется совершенно иная картина мира, с историческими передергиваниями и актуально-политической ложью. С «Голодоморами» и «агрессиями Кремля». «Всемирному конгрессу» решительно наплевать на то, что происходит с реальной Украиной и ее гражданами, что для него действительно важно — так это вечная борьба с агрессиями. За это они и получают зарплату. И надеются, что и все остальные граждане страны (только уже не получая за это никаких зарплат) тоже будут думать не о своей жизни, а о противостоянии Кремлю.

Генеральная прокуратура России признала деятельность «Всемирного конгресса украинцев» нежелательной — но в первую очередь деятельность этой и всех подобных организаций нежелательна для самой Украины и ее граждан.