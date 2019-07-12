Обнинск, Калужская область, 12 июля, 2019, 10:04 — ИА Регнум. На обнинском научно-производственном предприятии «Технология» им. А.Г. Ромашина (входит в госкорпорацию «Ростех») в Калужской области проведён надзорный аудит на соответствие системы менеджмента качества организации требованиям международных стандартов AS/EN 9100:2018 и ISO 9001:2015. Эксперты инспекционно-сертификационной компании Bureau Veritas, проводившие оценку, подтвердили эффективность действующей на предприятии системы руководства качеством. Об этом 12 июля корреспонденту ИА REGNUM сообщил генеральный директор предприятия Андрей Силкин.

Technologiya.ru На ОНПП «Технология» им. А. Г. Ромашина

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По его словам, аудит проведён в структурных подразделениях «Технологии», специализирующихся на разработке и производстве изделий из полимерных композиционных материалов и специального остекления для аэрокосмической отрасли. Проверка затронула не только производственные процессы, но и обеспечивающую инфраструктуру, а также систему организации работы с потребителями наукоёмкой продукции предприятия.

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Напомним, ОНПП «Технология» им. А. Г. Ромашина — одно из ведущих научно-производственных предприятий России в области создания высокотехнологичной продукции для авиационной, ракетно-космической техники, транспорта. С 1994 года носит статус Государственного научного центра Российской Федерации.

Специализацией предприятия являются прикладные исследования в области создания новых материалов, уникальных конструкций и технологий, а также серийное производство инновационной продукции из полимерных композиционных, керамических и стеклообразных материалов.