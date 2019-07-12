Ярославль, 12 июля, 2019, 10:03 — ИА Регнум. Ярославские власти начали строить дорогу к новому городскому кладбищу около деревни Селифонтово в Ярославском районе. Об этом рассказал директор МКУ «Служба городских кладбищ» Александр Щербаков, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дмитрий Соколов Строительство дороги в Селифонтово

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале недели ярославцы начали сообщать в соцсетях о том, что к местам захоронения невозможно пробраться. Гробы приходилось подвозить на внедорожниках, машины застревали. Руководство «Службы городских кладбищ» знало о проблеме, но меры начали принимать только после того, как возмущение людей дошло до власти.

«С конца той недели к нам стали обращаться люди. Они говорили, что тут невозможно осуществлять захоронения. В среду, 10 июля, поступила команда, даны были материалы, и в течение двух дней дорога была отсыпана», — рассказал директор МКУ «Служба городских кладбищ» Александр Щербаков.

По словам Щербакова, сейчас делается временная дорога из асфальтобетонной крошки, которая снимается с дорог в рамках ремонта.

«В дальнейшем будет сделана другая дорога по той территории, которая отведена под городское кладбище», — сказал Александр Щербаков.

Захоронения в Селифонтово также носят временный характер. В настоящий момент власти проектируют расширение Осташинского кладбища. В целом же Ярославлю необходимо новое место для погребений.