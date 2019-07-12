Переславль-Залесский, Ярославская область, 12 июля, 2019, 09:34 — ИА Регнум. 11 июля 2019 года в Переславле-Залесском прошел митинг против повышения стоимости вывоза мусора, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Поводом стал резкий рост тарифов — с 1 июля тариф для населения вырос на 27,2%. Кроме того, переславцы по-прежнему не получили ответов на вопросы, где именно будут располагаться перспективные мусорные полигоны и сортировочные пункты, включенные в территориальную схему обращения с отходами. Также в повестку митинга был включен вопрос о строительстве ЦБК на Рыбинском водохранилище.

Митинг в Переславле

Организатором митинга в этот раз выступила партия «Справедливая Россия». К депутатам этой партии присоединились коммунисты, а также активные жители округа. По оценкам организаторов, на митинг пришло около 500 человек.

Митинг в Переславле

Выступавшие требовали остановить рост тарифов «Хартии», ввести раздельный сбор отходов и выразили готовность разделять бытовой мусор. Снова звучали опасения, что город Золотого кольца может быть окружен полигонами, на которые потечет московский мусор.

Митинг в Переславле

В резолюцию митинга был включен пункт о недопустимости строительства объектов мусорной инфраструктуры в границах Национального парка «Плещеево озеро» и его охранной зоны, а также требование согласовывать все решения по строительству полигонов с общественностью. Некоторые выступавшие выдвигали и политические требования — вернуть прямые выборы главы округа, вернуть полномочия по сбору и утилизации мусора на муниципальный уровень.

Митинг в Переславле

Во время подготовки к митингу и во время мероприятия происходил сбор подписей против роста тарифа на вывоз мусора, против строительства полигонов рядом с Переславлем и против строительства ЦБК на Рыбинском водохранилище. Организатор митинга Сергей Хабибулин заявил, что удалось собрать больше 5 тысяч подписей переславцев. Требования резолюции будут направлены губернатору Ярославской области Дмитрию Миронову и главе Переславля Валерию Астраханцеву.

12 июля митинги схожей тематики пройдут в Ярославле и в Тутаеве. Все они согласованы властями.