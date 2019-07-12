Грозный, 12 июля, 2019, 09:20 — ИА Регнум. В чеченском селе Бачи-Юрт умельцы переделали ЗИЛ-130 в хот-род, добавив ему агрегат Mercedes-Benz S-Class W220. Об этом сообщается на сайте «Автоновости дня».

Avtonovostidnya.ru Хот-род с кузовом от ЗИЛ-130

Жители чеченского села сделали свой хот-род использовав кабину от ЗИЛ-130. Кроме того, получившаяся модель получила не только 4,3-литровый 274-сильный мотор V8 от известной немецкой марки, но обзавелась трансмиссией и подвеской от Mercedes-Benz S-Class W220.

Как сообщается, работа велась на протяжении четырех месяцев. Чеченским умельцам пришлось самим создать для хот-рода раму и ведущую ось.

Авто было окрашено в ярко-синий металлик. Кресла в салоне обтянуты кожей коричневого цвета, а по периметру грузового отсека установлены лавки, обитые тканью.

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