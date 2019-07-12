Севастополь, 12 июля, 2019, 09:12 — ИА Регнум. Призванный сгладить в Севастополе внутриполитический конфликт, который оставил ему в наследство предшественник, Дмитрий Овсянников его ещё больше усугубил. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил 11 июля заместитель председателя Законодательного собрания города-героя Александр Кулагин.

Sev.gov.ru Дмитрий Овсянников

«Действительно, в начале работы губернатора у нас было достаточно нормальное и плодотворное сотрудничество. Но после того, как начала поступать информация о его проживании в пансионате и нежелании это оплачивать, когда он стал оказывать давление на Контрольно-счётную палату города, которая выявляла эти факты… Потом был конфликт с прокурором города, главой Корпорации развития Севастополя», — отметил депутат.

Но самое главное, что может охарактеризовать период работы Овсянникова на посту губернатора, это конфликты внутри самого правительства города, отмечает Кулагин.

«Оттуда постоянно уходили, на мой взгляд, хорошие и порядочные управленцы, поскольку не могли нормально выполнять свои функции в этих условиях. Было понятно, что внутренний конфликт более значим, чем противостояние с Законодательным собранием и другими органами власти. Если ты не можешь сработаться со своими заместителями, о каком выполнении задач можно говорить. Всё дело в личностных качествах Дмитрия Владимировича. У него очень сложный характер, он оказался очень вспыльчивым и обидчивым человеком», — добавил Кулагин.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 июля президент России освободил от должности губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова, назначив временно исполняющим обязанности главы региона руководителя исполкома ОНФ Михаила Развожаева.

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