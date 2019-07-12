Пушкин, Санкт-Петербург, 12 июля, 2019, 09:15 — ИА Регнум. Государственный музей-заповедник (ГМЗ) «Царское Село» в Пушкине (входит в состав Санкт-Петербурга) ввел новые правила продажи онлайн-билетов в Екатерининский дворец для индивидуальных посетителей. Об этом сообщила пресс-служба ГМЗ.

Владислав Краев ИА REGNUM Царское Село

Чтобы не давать возможности наживаться перекупщикам, такие билеты стали именными, и одно лицо сможет приобрести электронный билет на официальном сайте музея-заповедника не чаще одного раза в 30 дней.

При онлайн-покупке именного билета потребуется ввести данные паспорта или свидетельства о рождении. Приехав в «Царское Село», электронный билет в день посещения нужно обменять на бумажный билет в кассе музея. Начиная с 25 июля, потребуется предъявить документ, удостоверяющий личность, на который был приобретен электронный билет.

«Предъявить свой документ должен каждый, кто зарегистрирован при заказе электронных билетов. В противном случае электронный билет аннулируется. Его стоимость не возвращается», — предупредили в ГМЗ.

При получении бумажного билета посетитель должен предъявить распечатанный электронный билет или назвать его номер, который указывается в сообщении, высланном по электронной почте.

Добавим, что на приобретение обычных входных билетов в кассе музея-заповедника эти правила не распространяются, однако в летнее время для их покупки придется отстоять длинную очередь — «Царское Село» неизменно пользуется огромной популярностью у туристов.

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