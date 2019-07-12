Ульяновск, 12 июля, 2019, 08:59 — ИА Регнум. В Сурском районе Ульяновской области будет благоустроена парк культуры и отдыха. Аукцион по проведению работ опубликован на портале госзакупок, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Zakupki.gov.ru Проект благоустройства парка культуры и отдыха

Заказчик аукциона выступает администрация Сурского района. Победитель конкурса должен будет провести комплексное благоустройство территории парка культуры и отдыха в посёлке Сурское. Начальная (максимальная) цена контракта определена в сумме 12 901 303,2 рублей. Источник финансирования — бюджет поселения (2,5 млн рублей) и средства областной казны (10,3 млн рублей). Работы по контракту должны завершить до 1 октября 2019 года.

Zakupki.gov.ru Проект благоустройства парка культуры и отдыха

Zakupki.gov.ru Проект благоустройства парка культуры и отдыха

Согласно календарному графику, должны будут проведены демонтажные работы, организовано электроосвещение и видеонаблюдение территории, установлены малые архитектурные формы и проведено озеленение территории. Как указано в проектном решении, в рамках работы по благоустройство должна появиться входная группа, танцевальная площадка, сцена, две детские площадки, зона молодожёнов (арка «Сердце»), зона торговли. Также здесь будут посажены различные виды цветов, кустарников и деревьев.

Отметим, что в этом году рабочий посёлок Сурское отметит 467-летие.