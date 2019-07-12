Тулун, Иркутская область, 12 июля, 2019, 08:56 — ИА Регнум. Спустя почти две недели после начала наводнения жителям наиболее пострадавшего от наводнения города Тулуна (Иркутская область) дали горячую воду. Как сообщает сегодня официальный сайт областных властей, сегодня, 12 июля в 10:50 местного времени начата подача горячей воды в жилые дома от котельной № 2 в Тулуне.

Цитата из видео очевидцев наводнения Наводнение в Тулуне. Школа

Также известно, что накануне, в 22:00 местного времени, в Тулуне был запущен подметочный насос и началось заполнение системы.

Министерство жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области «Таким образом на горячее водоснабжение города работают, как и планировалось, пять котельных. Четыре из них начали подачу горячей воды 9−10 июля».

Подключение электропитания на освещаемых участках федеральной трассы «Сибирь» (в том числе — на мосту через реку Ия) планируется завершить до 15 июля.

Как уже сообщало ИА REGNUM, Тулун наиболее пострадал от наводнения, накрывшего Иркутскую область с 26 июня. Река Ия вышла из берегов и перелилась через 10-метровую дамбу, смыв близлежащие посёлки и целые кварталы в Тулуне.

Не обошлось без жертв. Сегодня, 12 июля, в память о 25 погибших от наводнения в Иркутской области объявлен траур.