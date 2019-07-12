Тулун, Иркутская область, 12 июля, 2019, 08:40 — ИА Регнум. Паводковая обстановка в наиболее пострадапвшем от наводнения иркутском городе Тулуне постепенно нормализуется, но подтопленными на сегодняшний день, 12 июля, всё ещё остаются 138 домов, в которых проживают 345 человек (из них 69 детей). Информация об этом опубликована на официальном сайте иркутских властей.

Цитата из видео очевидцев Жители Тулуна спасают своё имущество от потопа

Также сообщается, что в городе частично подтоплены 44 улицы. Уровень воды в реке Ия сейчас составляет 484 см (динамика за 12 часов — минус 6 см) при критической отметке 700 см. Там, где это возможно, коммунальщики начали восстановительные работы: проводится дезинфекция территорий и помещений социальных объектов, многоквартирных домов, частных подворий.

«В 7585 подворьях проведена откачка воды, очищены 122 улицы протяженностью 79 км, вывезено около 119 тысяч кубометров мусора». Правительство Иркутской области

Как уже сообщало ИА REGNUM, наводнение в Иркутской области началось после проливных дождей. Реки вышли из берегов и затопили более 100 населённых пунктов. В Тулун большая вода пришла в ночь на 28 июня. Волна была настолько мощной, что перелилась через десятиметровую дамбу и хлынула на город, сметая всё на своём пути. Многие пострадавшие стали очевидцами того, как целые усадьбы, надворные постройки и дачные домики плывут по Ие и возле коммунального моста ломаются, как спички. Позднее там образовался затор из более 10 построек. Не обошлось беж жертв. На сегодняшний день известно о 25 погибших. В память о них в Иркутской области сегодня, 12 июля, объявлен траур.

Министр труда и социального развития Максим Топилин проводит в Тулуне совещание.