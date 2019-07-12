В пострадавшем от потопа Тулуне всё ещё подтоплены более 100 домов
Тулун, Иркутская область, 12 июля, 2019, 08:40 — ИА Регнум. Паводковая обстановка в наиболее пострадапвшем от наводнения иркутском городе Тулуне постепенно нормализуется, но подтопленными на сегодняшний день, 12 июля, всё ещё остаются 138 домов, в которых проживают 345 человек (из них 69 детей). Информация об этом опубликована на официальном сайте иркутских властей.
Также сообщается, что в городе частично подтоплены 44 улицы. Уровень воды в реке Ия сейчас составляет 484 см (динамика за 12 часов — минус 6 см) при критической отметке 700 см. Там, где это возможно, коммунальщики начали восстановительные работы: проводится дезинфекция территорий и помещений социальных объектов, многоквартирных домов, частных подворий.
Как уже сообщало ИА REGNUM, наводнение в Иркутской области началось после проливных дождей. Реки вышли из берегов и затопили более 100 населённых пунктов. В Тулун большая вода пришла в ночь на 28 июня. Волна была настолько мощной, что перелилась через десятиметровую дамбу и хлынула на город, сметая всё на своём пути. Многие пострадавшие стали очевидцами того, как целые усадьбы, надворные постройки и дачные домики плывут по Ие и возле коммунального моста ломаются, как спички. Позднее там образовался затор из более 10 построек. Не обошлось беж жертв. На сегодняшний день известно о 25 погибших. В память о них в Иркутской области сегодня, 12 июля, объявлен траур.
Министр труда и социального развития Максим Топилин проводит в Тулуне совещание.