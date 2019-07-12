Оренбург, 12 июля, 2019, 08:59 — ИА Регнум. В городе Бузулуке Оренбургской области введена в строй новая подстанция 500 кВ «Преображенская». Новый энергообъект обеспечит электроснабжение предприятий АО «Оренбургнефть» (входит в НК «Роснефть»), повысит надежность работы энергосистемы региона и транзита между Уралом и Волгой, создаст резерв для подключения новых потребителей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства.

Orenburg-gov.ru Подстанция 500 кВ «Преображенская» в Бузулуке

«Если нет перетоков электроэнергии, которые сегодня обеспечивает эта подстанция, значит, и цена электроэнергии будет выше, и у потребителей будут проблемы с развитием. Новая подстанция позволяет перебросить сюда из любого конца страны дополнительное количество энергии, что, соответственно, повышает надёжность электроснабжения и даёт возможность подключаться новым потребителям, организовывать новые и модернизировать уже существующие производства. Объективно ввод этой подстанции решает проблему дефицита электроэнергии на западе региона и создаёт основу для дальнейшего развития экономики территорий области и всего Оренбуржья», — отметил врио губернатора Оренбуржья Денис Паслер.

Новая подстанция 500 кВ «Преображенская» мощностью 501 МВА построена ПАО «Федеральная сетевая компания ЕЭС» (Россети ФСК ЕЭС). Стоимость проекта составила 2,6 млрд рублей. Начиная с 2013 года, Федеральная сетевая компания направила на развитие энергетической инфраструктуры региона более 6,3 млрд рублей. Планируемые инвестиции до 2024 года оцениваются в 11,3 млрд рублей.

Стоит отметить, подстанция 500 кВ «Преображенская» является крупнейшим инвестиционным проектом Федеральной сетевой компании в регионе с 2013 года. Энергообъект нового поколения оснащен современным силовым оборудованием. Внедрены автоматизированные системы управления процессами и учета, релейная защита и автоматика на базе микропроцессоров. Установлены цифровые приборы коммерческого учета. Почти 85% оборудования — российского производства, часть выпущена на заводах Поволжья и Урала, включая автотрансформаторную группу в Тольятти.

Подстанция связана с центрами управления волоконно-оптическими линиями, проложенными по ЛЭП. «Преображенская» станет первым энергообъектом филиала компании — МЭС Урала, на котором до конца года завершится проект удаленного управления (телеуправления). Технология позволяет повысить надежность и эффективность работы подстанции, в частности, минимизируется риск ошибок персонала, обеспечивается кардинальное — вплоть до нескольких минут — сокращение времени переключений в электроустановках.