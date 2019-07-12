Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край, 12 июля, 2019, 06:10 — ИА Регнум. Глава города президентского внимания — Комсомольска-на-Амуре — Андрей Климов в очередной, уже в третий раз, написал заявление о досрочном сложении полномочий, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Kmscity.ru Андрей Климов

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Заявление об отставке по собственному желанию Климов подписал в пятницу 11 июля. Оно будет рассмотрено на ближайшем заседании депутатов городской думы, которое запланировано на 17 июля.

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До истечения срока полномочий Андрея Климова осталось не так много времени. В Единый день голосования 8 сентября в Комсомольске-на-Амуре состоятся выборы главы города. Среди потенциальных кандидатов на мэрский пост заявились 15 самовыдвиженцев и 5 человек от партий — «Единая Россия», «Справедливая Россия», «Родина», ЛДПР, «Зелёные». В этот же день в городе состоятся и выборы депутатов думы.

Отметим, что глава Комсомольска-на-Амуре подаёт заявление о досрочной отставке уже в третий раз. Предыдущие два были в сентябре и декабре 2018 года. Но тогда Климов отзывал свои заявления. Оппозиция требовала отставки мэра ещё в январе 2016 года.

Климов является членом «Единой России». На пост мэра Комсомольска-на-Амуре был избран в сентябре 2014 года.

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Как сообщало ИА REGNUM, Комсомольск-на-Амуре — город «президентского внимания», план его развития утвердил лично Владимир Путин. Однако этот план реализуется «со скрипом» и большими отставаниями. На крупных предприятиях то и дело проходят сокращения, люди теряют работу, а найти новую не могут. Всё это создает в Комсомольске не самую спокойную обстановку.