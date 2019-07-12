Благовещенск, 12 июля, 2019, 06:23 — ИА Регнум. Прокуратура Приамурья проверила сведения, указанные в декларации о доходах за 2018 год депутата заксобрания Приамурья Сергея Труша. Народный избранник официально задекларировал доход в 3 копейки. Однако проверка выявила, что заработал он в 2018 году более чем в 3 млн раз больше, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Dan Moyle Безденежье

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Сергей Труш, представляющий в областном Законодательном собрании партию ЛДПР, трудится на общественных началах, без получения за свою законотворческую работу какой либо оплаты. В СМИ он ранее заявлял, что живёт на доходы, извлекаемые из выполнения заказов по дизайну интерьера. Однако в декларации о доходах, расходах и имуществе за 2018 год он указал доход в сумме 3 копейки, что вызвало обоснованные вопросы у надзорных органов.

После проведения проверки достоверности сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера за 2018 год, установлено, что в декабре 2018 года документально зафиксирован доход депутата от трудовой деятельности в сумме более 92 тыс. руб.

«В нарушение требований Федерального закона «О противодействии коррупции» полученный доход депутатом Законодательного собрания области в сведениях о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера за 2018 год не указан», — рассказали в прокуратуре Приамурья.

В целях устранения нарушения прокурор области внёс в Заксобрание соответствующее представление, которое в настоящее время находится на рассмотрении.

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Как сообщало ИА REGNUM, согласно отчёту о доходах и расходах, опубликованному на сайте областного Заксобрания, депутат Труш в 2018 году заработал 0,03 рубля. Также в отчете указано, что в его пользовании находится квартира площадью 49,1 кв. м, никакой другой собственности, судя по представленному отчёту, депутат не имеет. На его иждивении находится несовершеннолетняя дочь.