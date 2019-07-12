Москва, 12 июля, 2019, 05:49 — ИА Регнум. В Швеции не существует понятия «лишение родительских прав», сообщила адвокат и телеведущая Виктория Данильченко, комментируя корреспонденту ИА REGNUM решение окружного суда Варшавы не выдавать властям Швеции россиянина Дениса Лисова, который вывез из этой страны троих своих детей.

Взрослый и ребёнок

Виктория Данильченко напомнила, что закон о недопустимости применения физического насилия к детям в Швеции был принят еще в 1979 году, а в 1989 году ООН приняла Конвенцию о правах ребенка, принципы которой начали внедрять во всём мире, в том числе и в Швеции.

«В конвенции понятие насилия над ребенком разъясняется более широко и подробно — как физическое, так и психическое, эмоциональное и прочее. С одной стороны, законодатели руководствовались благими намерениями, но с другой — фактически лишили родителей и права голоса, и всех средств воздействия на ребенка.

Кроме того, детскими проблемами в шведских семьях занимается социальная служба, которая контролирует соблюдение прав и обеспечивает защиту не только детей, но и инвалидов, пожилых, женщин и других. И порой в их работе возникают казусы, ведь для них зачастую всё равно, кто будет воспитывать ребенка, лишь бы был обеспеченный быт по европейским меркам. Как и в рассматриваемом случае, если с кем-то из родителей что-то случилось (например, заболел), то проще забрать ребенка и передать его на воспитание в приемную семью.

Виктория Данильченко Хочу отметить, что в Швеции никогда не забирают детей насовсем. Понятия «лишение родительских прав» здесь не существует. Во-первых, родители могут подавать апелляцию на каждом этапе рассмотрения дела об изъятии ребенка из семьи. Во-вторых, каждые шесть месяцев дело пересматривается, и родители могут ходатайствовать о воссоединении с ребенком».

Напомним, 1 апреля 2019 года гражданин России Денис Лисов с тремя своими дочерьми был задержан в международном аэропорту Варшавы. Девочек он вывез из Швеции, похитив из приёмной семьи, и намеревался перебраться в Москву. Окружной суд Варшавы принял решение не экстрадировать Лисова обратно в Швецию, но если бы это произошло, то, по мнению адвоката Лисова, там его подзащитного отправили бы за решётку на четыре года.

Поясняя своё решение, судья варшавского суда назвал выданный по этому делу Стокгольмом ордер на арест Лисова нарушением свободы и прав этого человека.

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