Набережные Челны, Татарстан, 12 июля, 2019, 05:14 — ИА Регнум. От регионального «мусорного» оператора восточной зоны — ООО «Гринта» —антимонопольное ведомство потребовало до 15 июля 2019 года прекратить использовать «доминирующее положение на рынке услуг по обращению с ТКО», обнаружив «признаки злоупотребления» этим положением. С жалобой в УФАС по РТ обратилось ООО «УК «ЭкСПО», которое привлечено оператором для работ по захоронению отходов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Мусор

Напомним, с начала 2019 года регион перешёл на новую схему обращения с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО). До этого через конкурсный отбор для Татарии были определены два оператора — ООО «УК «ПЖКХ» для западной зоны и ООО «Гринта» для восточной. С компаниями заключены десятилетние соглашения о работе. Минстрой РТ подписал договор с «Гринтой» 22 августа 2018 года. В зону деятельности этого оператора входят 22 муниципалитета и Набережные Челны.

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ООО «УК «ЭкСПО», у которого заключён договор с регоператором на услуги по размещению отходов, обратилось с жалобой в УФАС, указав на «невыгодные, по её мнению, условия о порядке оплаты за оказанные услуги». В частности, заявитель сослался на «долговременное отсутствие оплаты», отметив, что это не позволяет выполнить производственную программу и содержать штат сотрудников.

По сведениям из жалобы ООО, порядок выплат «организован таким образом, что 75% стоимости услуг, оказанных в месяце, за который осуществляется оплата (расчётный месяц), вносится до истечения месяца, следующего за расчётным».

В своей жалобе ООО ссылается на постановление правительства РФ от 15 сентября 2018 года, в котором определяется порядок оплаты услуг. Документ гласит, что если иное договором не предусмотрено, то платёж вносится до 15 числа последующего месяца, в котором оказывалась услуга. ООО попыталось заключить с «Гринтой» договор на новых условиях, ссылаясь на правительственное постановление, но «получило отказ».

УФАС по РТ, проведя проверку изложенного в жалобе, пришло к выводу, что есть «все признаки использования доминирующего положения на рынке услуг по обращению с ТКО». В адрес регоператора было направлено предупреждение о необходимости прекратить нарушать антимонопольное законодательство в срок до 15 июля.

Если требование антимонопольного ведомства выполнено не будет, то оно возбудит дело и привлечёт компанию к административной ответственности.