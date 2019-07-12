Вашингтон, 12 июля, 2019, 04:17 — ИА Регнум. Получить более точную картину по поводу того, кто из проживающих в США является гражданином страны, а кто — нет, обещал американский президент Дональд Трамп. Об этом он заявил во время речи в Розовом саду Белого дома.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Трамп объявил, что будет издан исполнительный приказ, который обяжет федеральные агентства подавать в американское министерство торговли данные о гражданах и негражданах, живущих в Штатах.

«Мы хотим посчитать каждого. В конечном итоге это позволит нам ещё более полно подсчитать граждан, чем если бы мы задавали только один вопрос», — сказал Трамп.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 10 июля стало известно, что 14 июля в десяти американских городах власти начнут проводить облавы по выявлению нелегальных мигрантов.