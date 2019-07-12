Москва, 12 июля, 2019, 04:11 — ИА Регнум. Россия имеет право усилить свое военное присутствие в Арктике, где она действует в рамках своей территории, заявил посол Финляндии в РФ Микко Хаутала в беседе с журналистами.

Mil.ru Российские солдаты в Арктике

«Я сдержанно отношусь к комментированию данного вопроса, но думаю, что Россия имеет на это право. Этот регион пока является скорее регионом сотрудничества, чем регионом военной активности», — заявил он.

Хаутала подчеркнул, что Россия действует в Арктике в рамках своей собственной территории, поэтому и имеет право наращивать свое присутствие в регионе. Он также посоветовал не драматизировать по поводу усиления военного присутствия России в Арктике.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 июня генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отметил увеличение российского военного присутствия в Арктике. По его словам, странам Североатлантического альянса необходимо продолжать работу по снижению напряженности в регионе.