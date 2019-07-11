Вашингтон, 12 июля, 2019, 02:40 — ИА Регнум. Соединенные Штаты решили пока не вводить санкции против главы МИД Ирана Джавада Зарифа, сообщает агентство Reuters со ссылкой на осведомленные источники.

Bundesministerium für Europa, Integration und Äusseres Мохаммад Джавад Зариф

«Холодные головы победили. Мы поняли, что это нам не обязательно поможет», — заявил источник.

Он не смог указать точную причину такого решения. Предполагается, что включение Зарифа в черный список может ограничить возможности США разрешить разногласия дипломатическим путем.

Ранее, 24 июня, глава американского минфина Стивен Мнучин пообещал ввести санкции против главы иранского МИД Джавада ЗАрифа.