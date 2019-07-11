Киев, 12 июля, 2019, 01:26 — ИА Регнум. Призыв к международным организациям остановить давление на украинских журналистов опубликовал сайт телевизионного канала NewsOne.

Иван Шилов ИА REGNUM Украинский радикал

Журналисты NewsOne отметили, что украинские власти со своей стороны оказывают давление на телеканал. Это проявляется, в частности, в том, что за избиения сотрудников NewsOne до сих пор никто не понёс ответственности.

«Чувствуя свою безнаказанность и пользуясь «крышеванием» со стороны так называемых правоохранительных органов, правые радикалы становятся всё наглее, а их поступки в отношении независимых СМИ и журналистов — всё агрессивнее», — говорится в обращении.

Отметим, что обращения NewsOne разослал в международные структуры: председателю ПАСЕ Лилиан Мори Паскье, в ООН — Верховному комиссару по правам человека Зейду Раад аль-Хусейну и главе мониторинговой миссии по правам человека на Украине Фионе Фрейзер, в Евросовет — председателю Дональду Туску.

Напомним, NewsOne попал под давление украинских властей и «радикальной оппозиции» из-за попытки провести телемост с российским телевидением. Телемост «Надо поговорить» был отменён после угроз сотрудникам NewsOne.

Нападение на журналистов, о котором идёт речь, произошли в 2017 г. и в 2018 г. Среди целого ряда инцидентов — нападение на Руслана Коцабу в августе и в декабре 2017 г., на Дарью Билеру — в сентябре 2018 г. И это далеко не все случаи.