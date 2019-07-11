Вашингтон, 12 июля, 2019, 01:27 — ИА Регнум. Соединенные Штаты ввели санкции против Главного управления контрразведки Венесуэлы после гибели капитана венесуэльского военно-морского флота Рафаэля Акосты Аревало, сообщает пресс-служба минфина США.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

«Политически мотивированный арест и трагическая смерть капитана Рафаэля Акосты была незаконной и неприемлемой», — заявил глава ведомства Стивен Мнучин.

Мнучин сообщил, что положит конец «бесчесловечному обращению режима» законного президента Венесуэлы Николаса Мадуро с проамериканскими оппозиционерами.

Американская марионетка Хуан Гуайдо, в начале 2019 года провозгласивший себя «временным президентом» Боливарианской республики, поприветствовал этот шаг минфина США.

«Все, кто совершают или допускают нарушения прав человека, должны знать, что их ждут последствия и что они могут перейти на сторону венесуэльцев», — заявил он.

Напомним, Акоста был задержан 21 июня по обвинениям в участии в заговоре с целью убийства Мадуро. 29 июня капитан скончался в тюрьме.