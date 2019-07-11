Хартум, 12 июля, 2019, 00:01 — ИА Регнум. В Судане произошла очередная попытка государственного переворота. Об этом сообщил представитель Переходного военного совета Судана в эфире местного телевидения.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Судан

«Попытка предотвращена», — заявили в Переходном военном совете Судане.

Однако никаких подробностей произошедшего не приводится.

Напомним, что в Судане после свержения многолетнего президента Омара аль-Башира власть удерживают военные. Однако гражданские политические силы пытаются отстранить военных от власти. Пока безуспешно.