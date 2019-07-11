Село Никольское, Камчатский край, 12 июля, 2019, 00:01 — ИА Регнум. В акватории Тихого океана недалеко от Командорских островов произошло землетрясение магнитудой 4,8, сообщает 11 июля РИА Новости со ссылкой на Камчатский филиал Геофизической службы РАН.

Latitude Командорские острова

Эпицентр подземных толчков находится на 100 км юго-западнее села Никольское Алеутского района Камчатского края, расположенного на острове Беринга.

В населённых пунктах Камчатского края землетрясение не ощущалось.

Угроза цунами не объявлялась.