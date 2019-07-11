Кишинёв, 11 июля, 2019, 23:59 — ИА Регнум. Генеральный прокурор Молдавии Эдуард Харунжен подал в отставку. Как сообщил 11 июля президент страны Игорь Додон, он принял заявление Харунжена и уже подписал указ о его отставке, передает ИА REGNUM.

Presedinte.md Эдуард Харунжен

Додон заявил, что теперь необходимо как можно скорее избрать нового генпрокурора. Президент считает, что это должен быть гражданин Молдавии, обладающий опытом работы в органах прокуратуры. Кандидата на эту должность должен выдвинуть Высший совет прокуроров по итогам конкурса.

В своем заявлении об отставке Харунжен объяснил это «ухудшением состояния здоровья», однако в открытом письме, опубликованном на сайте Генпрокуратуры, он заявил, что делает это, чтобы президенту Додону не пришлось «нарушать закон», отправляя его в отставку, и чтобы вывести прокуратуру «из-под удара» со стороны политиков.

Напомним, 9 июля, парламент Молдавии признал незаконным назначение Харунжена на пост генпрокурора и попросил президента Игоря Додона отправить его в отставку.

Генпрокурор — последняя их весомых фигур, являвшихся основой контроля олигарха Владимира Плахотнюка над политической и государственной системой Молдавии. Ранее в отставку подал весь состав судей Конституционного суда, помогавшего Плахотнюку узурпировать власть.