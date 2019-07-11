Москва, 11 июля, 2019, 23:45 — ИА Регнум. Заместитель руководителя Пенсионного фонда России Алексей Иванов признал свою вину и написал прошение об отставке, сообщает 11 июля газета «Известия» со ссылкой на секретаря ОНК Москвы Ивана Мельникова.

Остановить коррупцию

По информации издания, задержанный Алексей Иванов не жалуется на условия содержания в двухместной камере и надеется на скорое избрание для него меры пресечения.

Алексей Иванов был задержан 10 июля по подозрению в «злоупотреблении должностными полномочиями при распределении бюджетных средств».

По утверждению ряда СМИ, задержание Иванова произошло параллельно с уголовным расследованием в отношении сотрудников компании «Техносерв», причастных к внедрению электронных сервисов, на которые Пенсионный фонд потратил более миллиарда рублей.