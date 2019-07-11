Симферополь, 11 июля, 2019, 23:27 — ИА Регнум. Два самолёта радиоэлектронной разведки британских ВВС облетели западные и черноморские рубежи Российской Федерации, сообщает 11 июля мониторинговый интернет-ресурс Plane Radar.

Alan Radecki Akradecki Самолёт Bombardier Global Express Sentinel R.1 ВВС Великобритании

Воздушную границу Крыма дважды облетел воздушный разведчик Bombardier Global Express Sentinel R.1с бортовым номером ZJ692, появившийся у полуострова в 7:00 мск.

Позднее, в районе 17:00 мск у границ Калининградской области курсировал самолет радиоэлектронной разведки Boeing RC-135W Rivet Joint с бортовым номером ZZ665.

Как сообщало ИА REGNUM, самолёты-разведчики США и стран НАТО практически ежедневно летают вдоль российских границ. Напомним, их бортовое оборудование позволяет собирать информацию с территорий, находящихся на расстоянии в 200−300 км.