Санкт-Петербург, 11 июля, 2019, 22:11 — ИА Регнум. На Международном военно-морском салоне в Санкт-Петербург представлены около 20 кораблей и катеров, уже состоящих на службе в ВМФ и Погранслужбе ФСБ России, а также находящихся на испытаниях. Корреспонденты ИА REGNUM посмотрели на наиболее значимых стальных гостей салона.

Дарья Драй ИА REGNUM Корвет «Стойкий» на Международном военно-морском салоне в Санкт-Петербурге

Главным среди них является первый серийный фрегат проекта 22 350 «Адмирал флота Касатонов», который построен в Петербурге судостроительным заводом «Северная верфь». Свежевыкрашенный корабль завершает программу заводских ходовых испытаний и уже до конца 2019 года войдет в состав ВМФ России.

А пока фрегат гостит на салоне и готовится показать себя на Главном военно-морском параде, который состоится в День ВМФ 28 июля.

Напомним, корабли проекта 22 350 имеют водоизмещение 5000 тонн, мощность энергоустановки — 65 тыс. л.с. Длина фрегата 135 м, ширина 16 метров, скорость до 29 узлов, дальность плавания 4500 миль, автономность 30 суток, экипаж от 170 человек. Корабль вооружен 130-мм артиллерийской установкой А-192, зенитным ракетным комплексом «Полимент-Редут», пусковыми установками для 16 противокорабельных ракет «Оникс» или «Калибр». Противолодочное вооружение корабля составляют комплекс «Пакет» и противолодочный вертолет Ка-27.

Головной корабль проекта 22 350 — фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков» — был передан ВМФ России в июле 2018 года.

Также у причальной стенки салона представлен корвет проекта 20 380 «Стойкий», спроектированный ЦМКБ «Алмаз» и построенный «Северной верфью» в кооперации со Средне-Невским судостроительным заводом. «Стойкий несет службу в составе Балтийского флота.

Многоцелевые корветы предназначены для обнаружения и уничтожения подводных лодок и надводных кораблей противника, обеспечения высадки десанта, а также решения различных задач в ближней морской зоне. Корветы строятся с использованием технологий, материалов, снижающих их радиолокационную и акустическую заметность.

Водоизмещение корветов проекта 20 380 составляет 2200 тонн, их длина — 104 м, ширина — 13 м, скорость — до 27 узлов, дальность плавания — 3500 миль, автономность — 15 суток, экипаж — 99 человек.

Вооружение: 100-мм артиллерийская установка А-190, два 30-мм зенитных автомата АК-630М, универсальный ракетный комплекс «Уран», зенитный ракетный комплекс «Редут», противолодочный комплекс «Пакет». На борту корвета базируется противолодочный вертолет Ка-27.

Пришел в Петербург и малый ракетный корабль проекта 22 800 «Мытищи». Он построен на судостроительном заводе «Пелла» в Ленинградской области и поначалу носил название «Ураган».

Как отметил в ходе МВМС-2019 главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов, в современных условиях малые ракетные корабли, вооруженные крылатыми ракетами большогого радиуса действия, становятся мощной силой надводного флота и, несмотря на свои небольшие размеры, способны решать не только тактические, но и стратегические задачи.

Малые ракетные корабли проекта 22 800 (шифр «Каракурт») спроектированы Центральным морским проектно-конструкторским бюро «Алмаз». Они предназначены для ведения боевых действий в ближней морской зоне и участия в выполнении задач самостоятельно и во взаимодействии.

Корабль проекта 22 800 оснащён комплексами управления, радиотехнического вооружения, радиосвязи, навигации, радиоэлектронной борьбы и противодействия, противодиверсионным вооружением, переносными зенитно-ракетными комплексами.

На вооружении корабля — ракетный комплекс крылатых ракет «Калибр», 76-мм артустановка АК-176МА, две 30-мм артустановки АК-630М, две 14,5-мм пулемётные установки МТПУ. Начиная со второго серийного корабля, МРК типа «Каракурт» оснащаются морским вариантом зенитно-ракетной установки «Панцирь».

Корабли этого проекта имеют водоизмещение около 800 тонн, длину 67 метров, ширину 11 метров. Дальность плавания — до 2500 миль, скорость 30 узлов, автономность — 15 суток.

В Петербурге вновь гостит малый ракетный корабль проекта 21 631 «Серпухов». Его служба России уже была связана с участием в боевых действиях.

В августе 2016 года два малых ракетных корабля ВМФ России — «Серпухов» и «Зеленый дол» — из акватории Средиземного моря нанесли ракетный удар по целям террористов в Сирии. Было выпущено три крылатые ракеты «Калибр» по целям группировки «Джебхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), были уничтожены командный пункт и база террористов, а также завод по производству минометных боеприпасов и крупный склад вооружения в провинции Алеппо.

«Серпухов» построен в 2015 году. Корабли этой серии строятся в Зеленодольске (Татария) с 2010 года. Они оснащены восемью пусковыми установками для ракет «Калибр» или «Оникс», зенитными ракетами «Игла», 100-мм и 30-мм зенитными установками, а также пулеметами.

Водоизмещение корабля — 949 тонн, длина 74 м, ширина 11 м, скорость 25 узлов, дальность плавания — 1500 миль, автономность — 10 суток, экипаж — до 36 человек.

Назначение кораблей проекта 21 631 состоит в охране и защите экономической зоны государства.

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