Ереван, 11 июля, 2019, 21:38 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел Армении применяет правила поведения в социальных медиа. Օб этом сообщила пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян.

«Являясь видом государственной службы, связанной с внешней безопасностью, МИД применяет правила поведения в социальных медиа, основанные на положениях закона «О дипломатической службе» и «Правил этики дипломата».

За нарушение последних, в частности, некоторые дипломаты, предпочитающие общение в социальных сетях, вне зависимости от их ранга, уже получили устные замечания. Применение подобных правил является общепринятой практикой во многих странах, и мы, как ведущее государство на международной шкале цифровой дипломатии, не собираемся игнорировать этот важный фактор.

В МИД Армении существует нулевая терпимость к нарушению служебных регламентов», — отметила Нагдалян.