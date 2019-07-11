Казань, 11 июля, 2019, 21:36 — ИА Регнум. Госсовет Татарии отказался рассматривать инициативу КПРФ о предоставлении собственникам аварийного жилья равноценного возмещения в денежной или натуральной форме в рамках программы ликвидации ветхого жилья от 2012 года. Депутат от КПРФ Артём Прокофьев предложил не дожидаться 1 октября, а в перерыве собраться профильному комитету.

Марина Каширская ИА REGNUM

Прокофьев указал, что со стороны комитета парламента по экономике наблюдается затягивание рассмотрение этого вопроса, хотя инициатива была подана ещё в апреле.

«Все чаяния людей, которые мы отразили в этом законопроекте, по сути, были названы «хотелками», — цитирует депутата «Бизнес-online».

По словам главы комитета по экономике Марата Галеева, согласно законопроекту, компенсации за ветхое жильё должны увеличиться в 4,5 раза.

«Дело в том, что это затрагивает интересы бюджета, и автор обязан предоставить заключение президента. Автор почему-то написал, что это не касается бюджета. Мы, например, не очень понимаем, как можно в 4,5 раза увеличить выплаты, не затрагивая бюджет», — отметил Галеев.

Также Галеев отметил, что бюджет сейчас формируется по целевым программам, программа расселения ветхого жилья, принятая в 2012 году, завершена и принята новая, которая никоим образом не связана с предыдущей.

«Кстати, максимально возможная сумма компенсации точно такая же, какую предлагает автор законопроекта, поэтому нормативный акт в виде программы правительства уже реализован в нем», — заключил Галеев.

Как сообщало ИА REGNUM, Татария — один из первых регионов России, где было начато расселение аварийного фонда. В последние пару лет регион сотрясают скандалы, связанные с конфликтом местных властей и расселяемых жителей. Выкупная цена за квартиры, находящиеся в собственности граждан, не менялась с 2011 года и до сих пор составляет 11 022 рубля, но рыночная цена жилья уже давно выросла. Жители выступают против такого расселения, пытаясь обжаловать решения судов, оспорить низкую стоимость, но многие проиграли иски. Предлагаемой выкупной цены хватает на «клетушки».

В качестве альтернативы власти предлагают социальную ипотеку. Причём многие за изымаемое жильё уже расплатились одним ипотечным кредитом. Наиболее остро ситуация стоит в Зеленодольске, где жильцов начали выселять принудительно, а также в Чистополе, Альметьевске и Болгаре.

Об этой проблеме главе Татарии Рустаму Минниханову написал депутат Госдумы, лидер КПРФ Геннадий Зюганов после получения жалоб от 13 жителей республики. По данным партии, в региональное отделение за 2018−2019 годы по проблеме, связанной с программой переселения из аварийного фонда, обратились почти 130 жителей.

В письме Зюганов отмечает, что «республиканская программа переселения, принятая для того, чтобы люди улучшили свои жилищные условия, по факту оставляет многих людей без жилья вовсе».

Он также рассказал, что изначально планировалось выплачивать по 20 тыс. рублей за «квадрат», и программа была рассчитана на 13,6 млрд рублей, из которых 4,8 млрд рублей выделены из федерального бюджета, а остальное средства должен был выделить бюджет республики. Но в бюджете денег на программу не хватило, власти Татарии обратились с просьбой о получении доплаты из федерального бюджета, но получили отказ.