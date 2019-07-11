Уход Овсянникова накануне выборов не политтехнология, а провал — депутат
Севастополь, 11 июля, 2019, 21:30 — ИА Регнум. Преждевременная отставка Дмитрия Овсянникова с поста губернатора Севастополя накануне выборов в городской парламент является не элементом политтехнологий, а следствием разрушительной работы для города. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил 11 июля заместитель председателя Законодательного собрания города-героя Александр Кулагин.
По его словам, причина отставки Овсянникова — провал по большинству ключевых направлений развития города.
Как сообщало ИА REGNUM, президент РФ освободил от должности губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова, назначив временно исполняющим обязанности главы региона руководителя исполкома ОНФ Михаила Развожаева, который уже пообещал заслужить доверие жителей города-героя.